Policija: znova rast zlorab otrok na internetu, na posnetkih kdaj celo starši

Policija in Spletno oko beležita vse več zlorab otrok na spletu. Zato so ob današnjem posvetu pozvali zlasti starše, naj se naučijo varne uporabe interneta, da bodo lahko zaščitili najranljivejše. Pomembno je tudi omejevanje dostopa otrokom do interneta. Obenem naj bodo pozorni na vedenjske spremembe svojih otrok, ob sumu zlorabe pa tega prijavijo.

Danes je potekal 15. posvet o spolnih zlorabah ter izkoriščanju otrok in mladostnikov na internetu, ki ga organizira prijavna točka Spletno oko v sodelovanju z upravo kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi (GPU) ter Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Pomembna celovita obravnava

Pri tem so se posvetili pomenu celovite obravnave otroka od razkritja spolne zlorabe do okrevanja. Obravnavali so tudi psihosocialne posledice tovrstnih travmatičnih izkušenj in poudarili pomen celostnega zdravljenja, vzpostavitve varnega in zaupanja vrednega okolja za okrevanje ter preprečevanja sekundarne viktimizacije žrtev.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na GPU Robert Tekavec je v izjavi za medije ob robu posveta poudaril, da v slovenski policiji najpogosteje obravnavajo dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost otrok. To sta spolni napad na osebo mlajšo od 15 let in prikazovanje, izdelava in posest pornografskega gradiva.

Za slednje kaznivo dejanje je značilno, da je v veliki večini primerov povezano s spletom. »V letu 2023 smo obravnavali 194 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, v letu 2024 pa že kar 247 primerov, kar je daleč največ do sedaj,« je dodal.

Odločilna je vloga staršev

Opozoril je, da se storilci prilagajajo in »so čedalje bolj vešči tehnologije, med seboj se mednarodno povezujejo, se učijo, izmenjujejo izkušnje in tudi opozarjajo na to, kaj policija preiskuje in počne«. Tekavec je poudaril, da se temu tudi na policiji ves čas prilagajajo, se v mednarodnem okolju usposabljajo, izmenjujejo izkušnje, znanje in orodja za učinkovitejšo preiskavo ter izmenjujejo informacije, na podlagi katerih lahko osumljenca identificirajo.

Izpostavil je tudi vlogo staršev, saj so prav oni tisti, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju spolnih zlorab otrok prek spleta. Hkrati pa se morajo naučiti, da bodo spolno zlorabo pravočasno prepoznali in se nanjo tudi ustrezno odzvali in otroku pomagali.

Kot so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost ob dogodku, je ključno prepoznavanje znakov stiske pri otrocih in mladostnikih, ki kažejo na tovrstne zlorabe, kot so izostajanje od pouka, dolgotrajno slabo razpoloženje in socialni umik, in opozorili, da je v takih primerih pomembno, da se mladostniku ponudi pomoč in pogovor v šolski svetovalni službi.

Žrtev ne smemo kriviti za zlorabo

Koordinator prijavne točke Spletno oko Andrej Motl je ob tem poudaril pomembnost načina obravnavanja otroka, ki je bil žrtev zlorabe. Med drugim ne smemo kriviti žrtev za zlorabo. Starše poziva tudi, naj z otrokom razvijejo odnos, kjer bo imel občutek, da se jim lahko zaupa in da zato ne bo kaznovan. »V tem primeru je veliko bolj verjetno, da se bo obrnil nanje, da bodo posledice zlorab manjše ali da se zloraba v resnici sploh ne bo zgodila,« je dodal.

Na današnjem posvetu so sicer govorili tudi o forenzičnih intervjujih in razgovorih z otroki, pričami kaznivih dejanj. Eden od načinov je tudi igranje vlog z uporabo naprednega programskega orodja, razvitega na fakulteti za računalništvo in informatiko. Z njegovo pomočjo se policisti in kriminalisti naučijo vzpostaviti »most« do otroka, kar omogoča učinkovito zbiranje informacij, so pojasnili na policiji.

Otroka lahko starši zaščitijo tudi z omejevanjem uporabe mobilnih naprav. »Otroku ne dajte prehitro mobilne naprave z neomejenim in nenadzorovanim dostopom do interneta. Mlajše otroke pri uporabi spleta nadzirajte, ne pustite jih s pametno napravo same v sobi in se z njimi že od malih nog pogovarjajte o varni uporabi interneta,« so opozorili organizatorji posveta.

Več kot 100 prijav otrok, ki se razgalijo pred kamero

Tekavec je namreč izpostavil, da je vse več uporabnikov, tudi otrok, starih šest ali sedem let, ki že pri zelo zgodnjih letih dobijo v uporabo mobilne naprave s tako rekoč neomejenim dostopom do interneta. »Samo od lastnika omrežja YouTube smo v preteklih letih prejeli več kot 100 prijav, ki so vsebovale videoposnetke, na katerih se otrok, star šest, sedem let ali pa celo mlajši, v nekaterih primerih pred kamero razgali in ta posnetek nevede objavi. Da ni praktično nobenega nadzora, kaže tudi na to, da so včasih na teh posnetkih v ozadju starši ali stari starši, ki kuhajo, pospravljajo in se seveda ne zavedajo, kaj otrok počne,« je ponazoril.

V teh posnetkih torej večinoma ne gre za nagovarjanje s strani tretjih oseb, gre le za to, da ima otrok popoln dostop in ni več dovolj, da je starš samo v istem prostoru, je bil jasen Tekavec.

Organizatorji današnjega posveta svetujejo in pozivajo tudi k prijavi vsakega suma spolne zlorabe otroka, prek spleta ali v fizičnem okolju policiji. »Pomembno je, da se o tej temi ustrezno izobrazimo. Tako bomo skupaj vsi zlorabo najprej poskušali preprečiti, če pa se bo zgodila, pa jo bomo hitreje prepoznali in ustrezno reagirali,« so še zapisali.