Spolno zlorabljal otroke, postopek zastaral

Ena od treh domnevnih žrtev vodje budistične Kongregacije Dharmaling bo pravico lahko iskala še v Franciji.

Po tistem, ko se je javnosti razkrila še tretja žrtev francoskega državljana Ronana Chatelliera, vodje budistične kongregacije Dharmaling v Sloveniji, to je Maša Mesarko, in po tistem, ko je ljubljansko okrožno sodišče ugotovilo, da nima več nobenih pravnih možnosti, da bi obtoženega privedli pred slovensko roko pravice, je trojica – še Katja Pančur in Jimmy Lopez – 4. februarja sodišču posredovala svoje soglasje, da se sojenje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost prenese v lamovo rodno Francijo. A v enem primeru je pri nas sodni postopek zastaral. Ker se od danega soglasja do danes ni zgodilo nič, nas je zanimalo, zakaj sodišče še ni izdalo sklepa o prenosu. Kot nam je pojasnila tiskovna predstavnica ljubljanskega okrožnega sodišča, »je tukajšnje sodišče izdalo sklep o delni ...