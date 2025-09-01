Spor in pretep sta se v Celju končala s streljanjem

V sredo, 27. avgusta popoldne, so Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje obvestili, da se na parkirišču Bevkove ulice v Žalcu pretepa več oseb.

Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do pretepa med dvema skupinama moških, ki so pri pretepu uporabili palice, med pretepom so poškodovali tudi osebno vozilo, last udeleženca pretepa.

Policisti so na kraju opravili ogled poškodovanega vozila in zbrali obvestila od vpletenih oseb.

V večernem času istega dne sta skupini nadaljevali spor na območju Celja, pri čemer sta dva od vpletenih, stara 41 in 59 let, uporabila strelno orožje. Nihče od prisotnih v streljanju ni bil poškodovan.

Obema osumljenima so zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti odvzeli prostost in ju po opravljenih preiskovalnih dejanjih privedli k preiskovalni sodnici, ki je obema odredila pripor.

Pri obeh so opravili tudi hišni preiskavi ter pri enem našli več nabojev.

S preiskavo glede posedovanja orožja nadaljujejo, glede posedovanja nabojev pa bodo zoper kršitelja izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o orožju, še javljajo celjski policisti.

Osumljena legalnega orožja ne posedujeta.