Spor o parkirišču se je končal z razbito glavo

Na parkirišču so se takrat sprli 49-letni Kuhar, 71-letni Ulanec in njegova 47-letna hčerka. Ulanec je po dogodku razložil, da ga je poklical Kuhar in mu rekel, naj odmakne svoje vozilo, ker da ga je zaparkiral, v resnici pa je šlo za vozilo hčerke. Z njo se je zato odpravil do parkirišča, da bi odmaknila avto. V trenutku, ko je odprl vrata avtomobila, pa ga je, kot je trdil Ulanec, Kuhar začel zmerjati, in ker ni in ni odnehal, je rekel hčerki, naj pusti vozilo, ker bo poklical policijo.