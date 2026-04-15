Spravil se je nad sodnika, ki ga je obsodil zaradi nasilja nad materjo

Tožilstvo je obtoženega Jerneja Hribška preganjalo zaradi grozilnih sporočil brežiškemu okrajnemu sodniku.

Za šest let in pet mesecev okrožno sodišče v Ljubljani v zapor pošilja 44-letnega Jerneja Hribška iz Ljubljane. Tožilstvo ga je preganjalo zaradi grozilnih sporočil brežiškemu okrajnemu sodniku Almirju Kurspahiću. Obtožnico so spisali zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in zaradi oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. Sodniku je tudi zagorela hiša, vendar preiskovalci Hribška s požigom niso neposredno povezali. »Ta grozilna sporočila so me dodatno in korenito stresla v smislu resne ogroženosti, ker so se nanašala na opravljanje moje funkcije. Začel sem se spraševati, ali naj jo nadaljujem ali ne. In kako bodo odločitve vplivale na moje nadaljnje življenje in delo ter na mojo družino.« To je sodniku Almirju Kurspahiću rojilo po glavi, ...