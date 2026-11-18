Višje sodišče v Beogradu je odredilo pripor in razpisalo tiralico za Milanom Radoičićem, ki ga preiskujejo zaradi oboroženega napada v Banjski na severu Kosova leta 2023. Tiralico za nekdanjim podpredsednikom stranke Srbska lista so razpisali, ker se v skladu z odredbo sodišča ni zglasil na policijski postaji, poročajo srbski mediji.

Redno javljanje na policijski postaji je bil eden od ukrepov, ki jih je sodišče odredilo Radoičiću kot zagotovilo, da bo med preiskavo dosegljiv. Pripor so odredili zaradi okoliščin, ki po navedbah sodišča kažejo, da se skriva ali je pobegnil, je v torek poročal portal srbske televizije Insajder. V Srbiji proti njemu poteka preiskava zaradi oboroženega napada v vasi Banjska na severu Kosova 24. septembra 2023. V celodnevnih spopadih med kosovsko policijo in oboroženo skupino so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Radoičić je kmalu po napadu prevzel odgovornost za njegovo logistično organizacijo in odstopil s položaja podpredsednika največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste, ki je tesno povezana s Srbsko napredno stranko. Kosovo napad v Banjski obravnava kot terorizem in napad na ustavno ureditev. Tamkajšnje posebno tožilstvo je vložilo obtožnico proti 45 osebam, med njimi Radoičiću.

Dve osebi sta bili obsojeni na dosmrtni zapor, ena pa na 30 let zapora. Večina obtoženih je na begu, za njimi pa je razpisana mednarodna tiralica. Višje javno tožilstvo v Beogradu je proti Radoičiću uvedlo postopek zaradi suma združevanja z namenom izvrševanja kaznivih dejanj, nedovoljene proizvodnje in posedovanja orožja ter eksplozivnih naprav in hudih kaznivih dejanj zoper splošno varnost.

Čeprav je tožilstvo po njegovi aretaciji leta 2023 zahtevalo pripor, je sodišče odločilo, da se lahko brani s prostosti. Prepovedalo mu je zapustiti Srbijo in mu naložilo, da se mora vsaka dva tedna javiti na policijski postaji. Priština trdi, da je logistično podporo napadalcem zagotovil Beograd, tedanje srbske oblasti pa so vpletenost Srbije v napad večkrat zanikale.