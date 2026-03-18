Nezakoniti migrant je sredi mesta spolno napadel petnajstletnika

Abdelazizu Ouildkouiderju so prisodili leto in osem mesecev zapora ter petletni izgon.

Alžirec Abdelaziz Ouildkouider, šestintridesetletni nezakoniti migrant, tudi sam oče mladoletnega otroka, je oktobra lani sredi belega dne v Novi Gorici spolno napadel petnajstletnika. Tega sta rešila pred najhujšim policista, ki sta napadalca ujela pri dejanju. Novogoriško okrožno sodišče mu je včeraj po priznanju krivde izreklo zaporno kazen in izgon iz države. Tožilstvo je predlagalo dve leti zapora in petletni izgon iz države. Ko so ga lani pripeljali na sodišče, je pobegnil skozi okno. Najdaljši možen izgon zaradi nevarnosti ponovitve. Obdolženec je zapustil Alžirijo 2018. in nato pohajkoval po več državah, kot smo neuradno izvedeli, po Turčiji in Grčiji, kjer je zagrešil več kaznivih dejanj (rop, promet z drogo in orožjem), pa tudi po Franciji in Švici. Uporabljal je različna imena. ...