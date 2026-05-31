Sredi noči je na štajerki vozil v napačno smer: ubil je sebe in še 39-letnico

Mariborski policisti so sredi noči obravnavali prometno nesrečo s smrtnim izidom, ki se je zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Pripadniki PU Maribor so bili okoli 00.30 obveščeni o 29-letnem vozniku osebnega avtomobila, državljanu BiH, ki je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri vožnje od dovoljene in trčil v osebni avtomobil z voznikom in sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica.

V trčenju sta na kraju nesreče umrla državljan BiH z urejenim bivanjem na območju PU Maribor in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice; 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Zaradi posledic prometne nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Okrog 5.15 je bila avtocesta na tem delu že odprta za promet.

To je četrta prometna nesreča s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor Anita Kovačič.