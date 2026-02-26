  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Sredi noči zabodel starejšega brata

    Predobravnavni narok: Obdolženi 22-letnik je krivdo za poskus uboja priznal.
    Vid Ošep je predobravnavni narok spremljal po videokonferenci iz celjskega pripora. FOTO: Mojca Marot
    Galerija
    Vid Ošep je predobravnavni narok spremljal po videokonferenci iz celjskega pripora. FOTO: Mojca Marot
    Mojca Marot
    26. 2. 2026 | 18:00
    2:30
    A+A-

    Na celjskem okrožnem sodišču je kazenska sodnica Maja Manček Šporin kljub temu, da je obdolženi Vid Ošep ostal v celjskem priporu, z njim pa je bila povezava vzpostavljena po videokonferenci, opravila predobravnavni narok.

    image_alt
    Z bratom sta se za novo leto sprla, nato ga je še zabodel

    Obtožnica 22-letnemu Šentjurčanu očita poskus uboja, kaznivo dejanje je zagrešil 11. septembra lani. Obdolženi je dejanje priznal in se tudi strinjal s predlogom tožilstva o odmeri kazni.

    Kot je tožilka Petra Apšner zapisala v obtožnici, je Ošep okoli dveh zjutraj, v času, ko je bila njegova zmožnost imeti se v oblasti zaradi prehodne duševne in akutne stresne motnje bistveno zmanjšana, v stanovanjski hiši v Krajnčici s kuhinjskim nožem s 13,5 centimetra dolgim rezilom silovito zabodel štiri leta starejšega brata Lucijana.

    Enkrat ga je zabodel v desni komolec, nato pa še v trebušno steno in mu s tem povzročil hude poškodbe, sledilo je še več manjših vbodov, tudi v predel trebuha in prsnega koša, ki bi zaradi bližine vitalnih organov lahko ogrozili življenje oškodovanca. Preiskovalni sodnik je za obtoženega po zaslišanju odredil pripor, v katerem je še vedno.

    Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov pa Ošepa tokrat ni bilo v sodni dvorani, prav tako se zaradi omenjene kadrovske stiske s tožilstvom ni mogel pogajati o priznanju krivde in podpisu sporazuma.

    Ošep se je s svojim zagovornikom, odvetnikom Anžetom Planinškom, ki mu je bil dodeljen po uradni dolžnosti, pogovoril še pred začetkom predobravnavnega naroka in strinjala sta se, da se ta opravi v njegovi nenavzočnosti, po videokonferenci.

    Tožilka je predlog kazni predstavila na predobravnavnem naroku. Postopek se je nadaljeval s priznanjem krivde, saj se je Ošep strinjal s predlogom tožilke, ki zanj zahteva dve leti in devet mesecev zaporne kazni.

    Kljub temu razpravljajoča sodnica, ki je obdolženčevo priznanje sprejela, naroka za izrek kazenske sankcije ni opravila. Kot je pojasnila, želi, da je na njem Ošep osebno navzoč v sodni dvorani, zato je določila nov datum obravnave za 16. marec.

    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    poskus ubojasodiščepredobravnavni narokCelje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Še ena tožba proti nacionalni TV hiši

    Potem ko je tožbo proti TV Slovenija vložil Karl Erjavec, jo je tokrat vložil tudi Pavel Rupar.
    26. 2. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OZN

    Trump kritizira Združene narode, Melania ga krepi

    Ameriški predsednik je mednarodno skupnost razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi.
    26. 2. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump bi rad končal vojno v 30 dneh

    Novi ruski napadi so prizadeli osem ukrajinskih oblasti.
    Boris Čibej 26. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Marčni odstotek dviga bo na računih od maja naprej

    Predlog izredne uskladitve dobil soglasje sveta Zpiza. Zamuda izplačila zaradi uvajanja digitalizacije.
    Barbara Hočevar 26. 2. 2026 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, strani izmenjali trupla več kot 1000 vojakov

    Ruske oblasti trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov.
    26. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump bi rad končal vojno v 30 dneh

    Novi ruski napadi so prizadeli osem ukrajinskih oblasti.
    Boris Čibej 26. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Marčni odstotek dviga bo na računih od maja naprej

    Predlog izredne uskladitve dobil soglasje sveta Zpiza. Zamuda izplačila zaradi uvajanja digitalizacije.
    Barbara Hočevar 26. 2. 2026 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, strani izmenjali trupla več kot 1000 vojakov

    Ruske oblasti trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov.
    26. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo