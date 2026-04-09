Štajerca sta na Norveško tihotapila kar petino lani zaseženega kokaina

Norveška carina je lani zasegla 278 kilogramov kokaina, kar približno petino tega pa sta v dveh transportih tihotapila mlada Štajerca. Da bi pretentala norveške carinike, sta kombi prelepila z oznakami boksarskega kluba, pot iz Slovenije do Skandinavije pa opravičevala z besedami, da peljeta po boksarje, ki so na treningu v Oslu.

22. junija lani so norveški carinki na meji s Švedsko pridržali 20-letnega Mela Reherja in 21-letnega Luko Rašića. Sodilo jima je okrožno sodišče v občini Halden in prvemu dosodilo devet let zapora, drugemu pa še pol leta več.

Očeta na Norveškem obsojenih sta Robert Reher in Igor Rašić, znani imeni iz sveta boksa. Reher je bil do izredne skupščine novembra lani predsednik slovenske boksarske zveze (BZS), Rašić pa je trener v Železničarskem boksarskem klubu Maribor. V preteklosti sta se prav tako oba otepala očitkov, da sta zakrivila več kaznivih dejanj.

»Uradniki na carinski upravi v Svinesundu so ustavili slovenski kombi, ki je vstopil na Norveško po avtocesti E6. Potniki v njem so pojasnili, da so namenjeni po boksarje, ki so na trening kampu v Oslu,« je Carinska služba Kraljevine Norveške povedala za Slovenske novice. Vendar je službeni, ki je povohal kombi nakazal, da vozilo vsebuje drogo. In res so tam, kamor je pokazal pes odkrili kokain.

»V posebej izdelani loputi je bilo 31 v plastično folijo zavitih paketov. Hitri test vsebine je pokazal na vsebnost kokaina. Informacijo smo predali lokalni policiji, prišli so kriminalistični tehniki in opravili zaseg. Skupno je bilo zaseženih 31 kilogramov kokaina,« so navedli cariniki.

Še preden sta bila 22. junija lani ujeta, sta kokain na jugovzhod Norveške odpeljala že v začetku junija. Izročila sta ga kupcu, ki pa je takrat že bil pod nadzorom tamkajšnje policije. Na 20- in 21-letnega Slovenca so zato postali pozorni norveški organi pregona.

Jahn Schei, tožilec policije iz Osla, ki je zadolžen za preiskovanje organiziranih in najhujših oblik kriminala je za Slovenske novice opisal potek dogajanja. »To isto vozilo je bilo že nekaj tednov prej na Norveškem. V kombinaciji z elektronskimi sledmi njunih mobilnih telefonov smo našli dokaze, da sta bila oba udeležena pri tihotapljenju dodatnih 26 kilogramov kokaina v Kraljevino Norveško. To sta nato priznala med policijskim zaslišanjem.«

Med mladimi Norvežani je kokain čedalje bolj priljubljen. Na Norveškem ga gram doseže ceno do 150 evrov.