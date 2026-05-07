Štajerska avtocesta zaprta, v nesreči je umrl motorist

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je do nesrčee prišlo okoli 11.30 ure, v njej je umrl motorist. Policisti na kraju opravljajo ogled kraja in preverjajo vse okoliščine prometne nesreče. Zaradi omenjenega je na omenjenem delu zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane.

Obvoz je po regionalni cesti, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino. Nastal je daljši zastoj. V smeri proti Mariboru je zaradi iste nesreče zaprt prehitevalni pas, tudi tam nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoj v smeri proti Ljubljani je trenutno dolg skoraj štiri kilometre, zastoj v smeri proti Mariboru pa kilometer in pol.