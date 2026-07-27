Štajerska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik-Slovenske Konjice, poroča prometno-informacijski center. Nastaja nekajkilometrski zastoj.

Zastoj sicer na štajerski avtocesti nastaja tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Sicer pa je gneča tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozarij do Brezovice proti Kopru, kjer nastaja zastoj. Tudi na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru.

Gneča je sicer tudi na cesti Lesce-Bled.