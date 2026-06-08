Starejši invalid je umrl v požaru v vasi štorkelj

Danes popoldne je zagorelo v stanovanjskem objektu v naselju Velika Polana. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je bil požar usoden za invalidno osebo, ki je stanovala v hiši na obrobju naselja, poznanega kot »Evropska vas štorkelj«.

Posredovali so gasilci PGD Velika Polana, policija in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Lendava z dvema voziloma. Kljub temu za starejšega moškega, ki je izgubil življenje, ni bilo pomoči. Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Požar v evropski vasi štorkelj. FOTO: Oste Bakal

Že nekaj ur pred tem so v Pomurju morali posredovati še drugi gasilci. Ob 13.49 uri je namreč na Industrijski ulici v Ljutomeru zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Vzrok požara in nastalo materialno škodo policisti še ugotavljajo.

Požar usoden za starejšega invalida. FOTO: Oste Bakal

Prav tako policisti PU Murska Sobota ugotavljajo, zakaj je že ob 2.31 uri ponoči zagorelo na Slomškovi ulici v Murski Soboti, in sicer je gorelo v prostorih Okrajnega sodišča Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili.