Starejši kolesar pod vplivom alkohola trčil v most in se hudo poškodoval

Tolminski policisti so bili v petek zgodaj popoldne obveščeni, da sredi ceste v bližini naselja Idrija pri Bači nepremično leži kolesar. Na kraju dogodka so ugotovili, da je starejši kolesar pri vožnji po klancu navzdol izgubil nadzor nad kolesom in pri tem trčil v manjši most čez reko Idrijco. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe.
Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, bi lahko nesreči botroval alkohol, saj je odrejeni preizkus pri ponesrečencu pokazal 0,89 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
Voznik električnega kolesa po nesreči ostaja na zdravljenju v Splošni bolnišnici dr. Franca v Šempetru.
Idrijski policisti so v petek popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v Idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini štirih metrov zadel v telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe.
Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so bili o nesreči padalca obveščeni tik po 14. uri. Na kraju so posredovali policisti Policijske postaje Idrija.
Padalec, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.
