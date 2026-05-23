Starejši kolesar pod vplivom alkohola trčil v most in se hudo poškodoval

Tolminski policisti so bili v petek zgodaj popoldne obveščeni, da sredi ceste v bližini naselja Idrija pri Bači nepremično leži kolesar. Na kraju dogodka so ugotovili, da je starejši kolesar pri vožnji po klancu navzdol izgubil nadzor nad kolesom in pri tem trčil v manjši most čez reko Idrijco. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, bi lahko nesreči botroval alkohol, saj je odrejeni preizkus pri ponesrečencu pokazal 0,89 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik električnega kolesa po nesreči ostaja na zdravljenju v Splošni bolnišnici dr. Franca v Šempetru.