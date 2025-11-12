Starejši voznik po nesreči v Modreju umrl v bolnišnici

Neomejen dostop | že od 14,99€
Policiste Operativno-komunikacijskega centra Nova Gorica so obvestili, da je zaradi posledic prometne nesreče, ki se je 23. oktobra zjutraj zgodila pri avtobusnem postajališču v naselju Modrej na Tolminskem, eden od odeležencev v bolnišnici umrl.
V obvestilu za javnost Policijske uprave Nova Gorica so 23. oktobra poročali, da je bil 73-letni voznik osebnega avtomobila v prometni nesreči huje telesno poškodovan in je bil kasneje odpeljan na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Danes sporočajo, da je ponesrečenec v hudi prometni nesreči kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja po večdnevnem zdravljenju zaradi hudih telesnih poškodb umrl.
Na cestah na Severnem Primorskem je zaradi posledic prometnih nesreč letos umrlo že pet ljudi.
