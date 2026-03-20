Starejši ženski ponudila masažo in ji odtujila zlatnino

V Izoli se je zgodil primer suma kaznivega dejanja, v katerem je bila oškodovana starejša domačinka. Po doslej znanih informacijah jo je na domu obiskala neznana ženska, ki se ji je lažno predstavila kot delavka centra za socialno delo (CSD), so sporočili s Policijske uprave Koper.

Obiskovalka ji je ponudila masažo in si na ta način pridobila njeno zaupanje. Po njenem odhodu so svojci ugotovili, da je iz stanovanja izginila zlatnina.

Okoliščine dogodka še niso v celoti razjasnjene, zato preiskava še poteka.