Stari tramvaj zmečkal peško v središču Sarajeva

V središču Sarajeva se je danes iztiril mestni tramvaj in zapeljal na eno najbolj prometnih cest v mestu. Pri tem je do smrti zmečkal žensko, po zadnjih podatkih pa so bile še štiri osebe poškodovane, poroča portal N1 BiH. Tri poškodovane so prepeljali v sarajevski klinični center, enega pa v splošno bolnišnico. Vzrok iztirjenja še ni znan.

Kraj nesreče sta si po navedbah portala N1 BiH ogledala premier kantona Sarajevo Nihad Uk in minister za promet kantona Adnan Šteta.

Iztiril je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem. Tovrstne tramvaje so sarajevske oblasti sicer začele postopoma zamenjevati z novimi vozili švicarskega proizvajalca Stadler. Doslej so kupili 25 novih tramvajev, vendar so nekateri, ki so stari že 40 let in več, še vedno v uporabi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tramvajski promet v glavnem mestu Bosne in Hercegovine je bil vzpostavljen leta 1885, pri čemer so ga sprva vlekle konjske vprege, od leta 1895 pa so v uporabi tramvaji na električni pogon.