Starše dečka, ki je na šoli ubil deset ljudi, obsodili na zaporno kazen

Višje sodišče v Beogradu je starše dečka, ki je maja 2023 na srbski osnovni šoli izvedel strelski pokol, na ponovnem sojenju obsodilo na zaporni kazni: očetu Vladimirju Kecmanoviću je izreklo 14 let in pol zapora, mami Miljani Kecmanović pa dve leti in 11 mesecev.

Oče dečka, ki je 3. maja lani v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja z njegovima pištolama ubil devet otrok in varnostnika, še pet otrok in učiteljico pa je ranil, je bil obtožen hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ter zlorabe in zanemarjanja mladoletnega sina, medtem ko je bila mati v ponovljenem postopku obtožena zanemarjanja mladoletne osebe.

Glavni javni tožilec Nenad Stefanović je sicer za Vladimirja Kecmanovića predlagal kazen 14 let in 11 mesecev zapora, za Miljano Kecmanović pa kazen treh let zapora. Kazni so torej tokrat nekoliko znižali. Njun sin v času strelskega napada še ni dopolnil 14 let in zato ni kazensko odgovoren, starša pa sta od začetka sojenja krivdo zavračala.

Ponovno sojenje se je začelo januarja letos, potem ko je pritožbeno sodišče v Beogradu razveljavilo prvostopenjsko sodbo, s katero sta Kecmanovićeva že dobila zaporni kazni. Takrat je bil oče zaradi zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost obsojen na 14 let zapora in pol, mama pa na tri leta zapora zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Na zadnji obravnavi so zaključne besede podali odvetniki žrtev in njihove družine. Čeprav se zavedajo, da se v preteklost ne morejo vrniti, se strinjajo, da so tako deček, ki je streljal, kot njegova starša krivi, zato bi jih morali obsoditi.

Vladimir Kecmanović je menda že leto pred tragičnim dogodkom v strelskem klubu v Beogradu učil sina uporabljati zračno orožje in streljati v tarče, kasneje pa mu omogočil še usposabljanje s strelnim orožjem. Osumljen je tudi, da je dva do tri mesece kasneje v istem strelskem društvu sina uril v streljanju v silhuete ljudi s pištolo češka zbrojevka, novembra 2022 pa ga je odpeljal v etno vas, kjer je fant z zračno pištolo streljal v koncentrične kroge.

Miljana Kecmanović je obtožena kaznivega dejanja neupravičene posesti, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi. Njene sledi DNK so našli na enem od nabojev blizu vrat učilnice zgodovine, kjer je Kosta streljal na svoje sošolce in učiteljico.