Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

V Italiji odmeva novica o starših iz Trsta, ki sta si privoščila romantičen dopust v Šarm el Šejku v Egiptu, svojih pet otrok pa pustila doma. Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so zahvaljujoč prijavi učiteljice in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj nameščeni na varnem v skupnosti.

Kot navaja tržaški Il Piccolo, je bil povod za dopust ženin rojstni dan. Želela sta ga proslaviti pod soncem, s koktajli ob bazenu in izleti v puščavo. Otroke sta pustila same doma. Njihove starosti ne navajajo, kar je zaradi varovanja osebnih podatkov mladoletnikov razumljivo. Ansa sicer navaja, da nekateri obiskujejo nanjižjo stopnjo osnovne šole, najstarejši pa je srednješolec. Drugi pišejo, da so vsi mlajši od dvanajstih let, nekateri pa, da je najstarejši med njimi 17-letnik.

V naslednjih dneh sta starša na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih uživata pod senčnikom med brezskrbnim dopustom.

Da se dogaja nekaj nenavadnega, je opazila učiteljica

Da se v družini dogaja nekaj nenavadnega, je – verjetno zaradi pripovedi enega od otrok – opazila učiteljica. Primer je prijavila socialnim službam, ki so skupaj s pripadniki sodne policije odredili ogled na terenu. Ob prihodu so ugotovili, da so bili otroci resnično sami doma, v hiši so bile tudi domače živali. Nekateri navajajo, da skupno okoli deset psov in mačk. Zanje so skrbeli otroci.

Za peterico so takoj uvedli zaščitne ukrepe. Najprej so jih odpeljali v bolnišnico in preverili njihovo zdravstveno stanje. Hkrati so o primeru obvestili tožilstvo za mladoletnike, socialne službe pa so začele iskati primerno skupnost za njihovo namestitev. Starša so obvestili o dogajanju. Il Piccolo poudarja, da družina ni v slabem finančnem položaju.

Kaj sledi? V takšnih primerih javni organi takoj ukrepajo na podlagi 403. člena civilnega zakonika, ki predvideva namestitev mladoletnika na varno mesto, kadar je moralno ali materialno zapuščen ali izpostavljen resni nevarnosti za njegovo psihofizično varnost.

Tožilstvo nato o ukrepu obvesti sodišče za mladoletnike, ki ga mora potrditi in socialnim službam podeliti mandat za obravnavo družine. Mimogrede, poskrbeli so tudi za namestitev domačih živali.