Ste ga videli? Policija išče voznika volkswagna, ki je pobegnil s kraja nesreče

S Policijske uprave Nova Gorica so spet pozvali morebitne očividce in udeleženega voznika neznanega vozila k pomoči o razjasnitvi prometne nesreče prve kategorije s pobegom, ki se je zgodila v torek ob 16.20 v krožišču v Rožni Dolini pri Novi Gorici.

V nesreči sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila znamke peugeot in neznani voznik osebnega avtomobila znamke volkswagen, najverjetneje model tiguan ali touareg. Slednji je po trčenju s kraja nesreče odpeljal.

Prekratka varnostna razdalja

Kot so navedli v sporočilu za javnost, so novogoriški policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznica peljala iz Šempetra pri Gorici proti Rožni Dolini. Pred krožnim križiščem se je zaradi gostote prometa in zasedenosti krožišča ustavila, takrat pa je vanjo od zadaj zaradi prekratke varnostne razdalje trčil voznik sivega volkswagna terenske izvedbe.

Po trčenju je voznica zapeljala proti bližnji večji trgovini, da vozilo ustavi na tamkajšnjem avtobusnem postajališču, neznani voznik drugega vozila pa je odpeljal proti Novi Gorici, ne da bi udeleženki prometne nesreče posredoval svoje podatke, izpolnil evropsko poročilo o prometni nesreči ali o nesreči obvestil policijo.

Policija morebitne očividce oziroma vse, ki bi o dogodku lahko posredovali koristne informacije, prosi, naj pokličejo na telefonsko številko 05/ 303 44 00 ali se osebno zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica. Informacije lahko sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si, na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Poziv velja tudi za za zdaj še neznanega voznika, udeleženega v prometni nesreči.

Pobeg s kraja nesreče zahteva sankcije

Pri tem policisti znova opozarjajo, da morajo udeleženci prometne nesreče ravnati odgovorno in v skladu z določili cestnoprometne zakonodaje. Kraj prometne nesreče smejo zapustiti šele po izmenjavi vseh potrebnih podatkov z drugimi udeleženci, izpolnitvi evropskega poročila o prometni nesreči oziroma po obvestilu policiji, kadar je to potrebno.

Dolžnostno ravnanje udeležencev ob prometni nesreči določa 110. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Odhod s kraja prometne nesreče brez posredovanja osebnih in drugih potrebnih podatkov ali brez obvestila policiji predstavlja prekršek, za katerega so predpisane sankcije. Policisti zato pozivajo vse voznike k odgovornemu, strpnemu in preudarnemu ravnanju v cestnem prometu ter k spoštovanju cestnoprometnih predpisov.