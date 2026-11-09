Ste ju videli? Policija ju išče v povezavi z velikimi tatvinami

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so v zadnjem obdobju obravnavali več primerov kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma vlomov, predvsem v različne poslovne objekte v nočnem času na območju Maribora.

»V vseh primerih smo opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbrali dokaze in o kaznivih dejanjih še intenzivno zbiramo obvestila,« je zapisala predstavnica mariborskih policistov Anita Kovačič.

V zvezi s tem javnost prosijo za podatke o gibanju in zadrževanju dveh moških z objavljenih fotografij. Drugih podatkov o njiju niso posredovali.

»Občani naj morebitne informacije posredujejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« je zapisala.