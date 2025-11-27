Pogrešane vplivnice Stefanie še ni, aretirali že tri Slovence

Neomejen dostop | že od 14,99€
Avstrijska policija je danes zjutraj javnosti sporočila nekaj novih spoznanj v zvezi z izginotjem 31-letne (na družbenih omrežjih so ji pripisali leto več) Stefanie Pieper, ki jo išče tudi slovenska policija.
Kot sporočajo, se sestavlja širša slika njenega izginotja, zaradi katerega sumijo 31-letnega Slovenca.
Policija avstrijske Štajerske je na vprašanja Dela pojasnila, da 31-letni osumljenec izvira s širšega območja Maribora: »Po razpoložljivih informacijah ima tam še vedno določene povezave, toda on in njegova družina že nekaj let živijo v Gradcu,« navaja glavni inšpektor Fritz Grundnig z oddelka za medije pri štajerski policiji.
Policija je v svojem sporočilu dodala, da so v Avstriji v sredo aretirali še dva moška iz družinskega kroga 31-letnega Slovenca, ki je bil menda včeraj tudi zaslišan. Grundnig nam je potrdil, da sta tudi ta slovenska državljana – v primeru morebitnih nadaljnjih sodnih postopkov bi jima najverjetneje sodili v Avstriji.
Preverjanje zažganega avtomobila osumljenca pa ni dalo dodatnih sledi o Stefanie, ki je pogrešana že pet dni. »Preiskava poteka tako v Sloveniji kot v Avstriji, med obema organoma poteka intenzivna izmenjava informacij,« so zapisali severni sosedje ter pojasnili, da se bodo nadaljevale iskalne akcije, ki pa doslej še niso obrodile konkretnih sadov.
»V različnih medijih in na spletnih platformah krožijo govorice, da naj bi bila pogrešana najdena v Sloveniji,« so začeli z vprašanjem, ki so ga zadnje dni precejkrat slišali tudi od novinarjev – ter nanj tudi odgovorili: »Štajerska policija teh govoric ne more potrditi.«
