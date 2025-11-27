Pogrešane vplivnice Stefanie še ni, aretirali že tri Slovence

Avstrijska policija je danes zjutraj javnosti sporočila nekaj novih spoznanj v zvezi z izginotjem 31-letne (na družbenih omrežjih so ji pripisali leto več) Stefanie Pieper, ki jo išče tudi slovenska policija.

Kot sporočajo, se sestavlja širša slika njenega izginotja, zaradi katerega sumijo 31-letnega Slovenca.

Policija avstrijske Štajerske je na vprašanja Dela pojasnila, da 31-letni osumljenec izvira s širšega območja Maribora: »Po razpoložljivih informacijah ima tam še vedno določene povezave, toda on in njegova družina že nekaj let živijo v Gradcu,« navaja glavni inšpektor Fritz Grundnig z oddelka za medije pri štajerski policiji.

Glavni inšpektor Fritz Grundnig z oddelka za medije pri štajerski policiji je razkril, da 31-letni slovenski osumljenec prihaja s širšega območja Maribora FOTO: M. Martinelli/Policija

Policija je v svojem sporočilu dodala, da so v Avstriji v sredo aretirali še dva moška iz družinskega kroga 31-letnega Slovenca, ki je bil menda včeraj tudi zaslišan. Grundnig nam je potrdil, da sta tudi ta slovenska državljana – v primeru morebitnih nadaljnjih sodnih postopkov bi jima najverjetneje sodili v Avstriji.

Preverjanje zažganega avtomobila osumljenca pa ni dalo dodatnih sledi o Stefanie, ki je pogrešana že pet dni. »Preiskava poteka tako v Sloveniji kot v Avstriji, med obema organoma poteka intenzivna izmenjava informacij,« so zapisali severni sosedje ter pojasnili, da se bodo nadaljevale iskalne akcije, ki pa doslej še niso obrodile konkretnih sadov.

V zvezi z izginotjem lepotice so aretirali že tri Slovence. FOTO: Stefanie Pieper/Instagram

»V različnih medijih in na spletnih platformah krožijo govorice, da naj bi bila pogrešana najdena v Sloveniji,« so začeli z vprašanjem, ki so ga zadnje dni precejkrat slišali tudi od novinarjev – ter nanj tudi odgovorili: »Štajerska policija teh govoric ne more potrditi.«