Je bila Stefanie živa, ko jo je Patrik M. stlačil v kovček?

Naši severni sosedje intenzivno spremljajo preiskavo nasilne smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, katere truplo so konec novembra v okolici Majšperka izkopali slovenski kriminalisti.

Lokacijo jim je po zaslišanjih njihovih graških kolegov izdal njen slovenski fant Patrik M., ki je truplo skril po še ne popolnoma pojasnjenem prepiru v nedeljskem jutru lanskega novembra. Našli so jo v kovčku, s katerim sta Stefanie in Patrik potovala v Pariz, nato pa jo je najprej zakopal pri svoji babici, nato pa prekopal v gozd.

Pri časniku Kronen Zeitung so danes objavili podrobnosti iz izvedenskega medicinskega mnenja, nastalega po obdukciji nesrečne vplivnice.

Tega so umestili v Patrikovo izpoved preiskovalcem, da naj bi se po Patrikovem prihodu v Stefaniejino stanovanje skregala; Slovenec naj bi trdil, da je sama segla po nožu in se želela zabosti v vrat, on pa da jo je poskušal razorožiti, a je kljub temu prišlo do vbodne rane. Sam naj bi ji nudil prvo pomoč in poskušal ustaviti krvavitev, tako da je z rokami močno pritiskal na rano na vratu – vse dokler ni obležala negibna.

Že od prej ostaja neodgovorjeno vprašanje, zakaj ni poklical prve pomoči. Izvedensko medicinsko mnenje pa zdaj ugotavlja, da je ženska umrla zaradi zadušitve – ni pa jasno, ali je ta nastopila zaradi Patrikovega pritiskanja na njen vrat ali kasneje.

Dopustili so možnost, da je bila Stefanie nezavestna, a živa, ko jo je stlačil v kovček ter odpeljal proti Sloveniji. Izvor hudih poškodb obraza pokojne vplivnice so pripisali topim udarcem, ki so nastali pred smrtjo; med možni vzroki bi lahko bila obtolčenost med prevažanjem v kovčku, lahko pa bi šlo tudi za udarce s pestjo.

Sojenje zaradi femicida Stefanie Pieper napovedujejo to poletje. FOTO: Facebook

Odvetnici Patrika M. Astrid Wagner in Ina-Christin Stiglitz sta za avstrijski časopis povedali: »Naš klient je bil v času dejanja pod vplivom kokaina.« Rezultati testiranj osumljenca na prisotnost mamil še niso znani. Pričakujejo, da se bo glavna obravnava proti Patriku M. začela to poletje: če ga obsodijo, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.