Štiri leta in pol po ovadbi še brez odločitve o kirurgovi odgovornosti

Ljubljana – Čeprav so se v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) doslej otepali odgovornosti za smrt dečka, ki se je pri njih zdravil zaradi prirojene srčne napake in je maja 2013 po operaciji umrl, so si očitno premislili in so se z dečkovimi svojci poravnali. Niti štiri leta in pol po vložitvi kazenske ovadbe pa še ni jasno, ali bo zoper nekdanjega kirurga v programu otroške srčne kirurgije uvedena preiskava zaradi domnevnega malomarnega zdravljenja in smrti štirih otrok.Pod drobnogledom naj bi bil zdravnik Robert Blumauer zaradi štirih primerov, ki jih je v svojem poročilu izpostavila tudi mednarodna nadzorna komisija ...