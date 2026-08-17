Štiri osebe po Hrvaški načrtno širile požare, policisti so našli tudi orožje

Štirje ljudje, ki jih je policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni podtikanja požarov na desetih lokacijah, je danes sporočila hrvaška policija. Med osumljenci so trije hrvaški državljani in poljska državljanka. Med preiskavo so pri dveh našli orožje, tudi polavtomatsko puško z naboji.

Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju požara na območju Benkovca opazil zakonski par. Slednji je o tem takoj obvestil policijo, ki je četverico izsledila v avtomobilu z zadrsko registracijo in jo pridržala. V primer naj bi se vključil tudi hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma.

Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka, so danes sporočili iz zadrske policijske uprave.

Sumijo jih, da so povzročili požare v zadrski četrti Bili Brig ter na območju Zemunika Donjega, Galovca, Donjih Biljan, Zapužan, Zemunika, Zagrada, Lišan Tinjskih, Škabrnje in Benkovca.

Omiš po požaru. FOTO: Leon Vidic

Preiskava je po navedbah policije pokazala, da so vse štiri osebe po predhodnem načrtu in v medsebojnem dogovoru v petek in soboto na desetih lokacijah v Zadru in Zadrski županiji z vžigalnikom namerno zanetile požare. Njihov cilj naj bi bil ogroziti življenje več ljudi in premoženje velike vrednosti.

Kriminalisti so med preiskavo njihovih domov, drugih prostorov in vozil pri 42-letnem osumljencu našli polavtomatsko puško s 44 naboji, pri 46-letniku pa pištolo in več mobilnih naprav.

V požarih je nastala velika materialna škoda. Policija z državnim tožilstvom nadaljuje oglede ter zbira podatke o morebitni škodi, ki še ni bila prijavljena ali evidentirana.

Osumljence so priprli. Preiskava se nadaljuje, končna pravna opredelitev domnevnih kaznivih dejanj bo odvisna od nadaljnjih ugotovitev.