  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Štiri osebe po Hrvaški načrtno širile požare, policisti so našli tudi orožje

    Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka.
    Posledice požara v Omišu. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Posledice požara v Omišu. FOTO: Leon Vidic
    STA
    17. 8. 2026 | 14:46
    17. 8. 2026 | 14:56
    2:39
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Štirje ljudje, ki jih je policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni podtikanja požarov na desetih lokacijah, je danes sporočila hrvaška policija. Med osumljenci so trije hrvaški državljani in poljska državljanka. Med preiskavo so pri dveh našli orožje, tudi polavtomatsko puško z naboji.

    Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju požara na območju Benkovca opazil zakonski par. Slednji je o tem takoj obvestil policijo, ki je četverico izsledila v avtomobilu z zadrsko registracijo in jo pridržala. V primer naj bi se vključil tudi hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma.

    image_alt
    Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

    Med osumljenci so trije hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka, so danes sporočili iz zadrske policijske uprave.

    Sumijo jih, da so povzročili požare v zadrski četrti Bili Brig ter na območju Zemunika Donjega, Galovca, Donjih Biljan, Zapužan, Zemunika, Zagrada, Lišan Tinjskih, Škabrnje in Benkovca.

    Omiš po požaru. FOTO: Leon Vidic
    Omiš po požaru. FOTO: Leon Vidic

    Preiskava je po navedbah policije pokazala, da so vse štiri osebe po predhodnem načrtu in v medsebojnem dogovoru v petek in soboto na desetih lokacijah v Zadru in Zadrski županiji z vžigalnikom namerno zanetile požare. Njihov cilj naj bi bil ogroziti življenje več ljudi in premoženje velike vrednosti.

    image_alt
    Vonj prihodnosti

    Kriminalisti so med preiskavo njihovih domov, drugih prostorov in vozil pri 42-letnem osumljencu našli polavtomatsko puško s 44 naboji, pri 46-letniku pa pištolo in več mobilnih naprav.

    V požarih je nastala velika materialna škoda. Policija z državnim tožilstvom nadaljuje oglede ter zbira podatke o morebitni škodi, ki še ni bila prijavljena ali evidentirana.

    Osumljence so priprli. Preiskava se nadaljuje, končna pravna opredelitev domnevnih kaznivih dejanj bo odvisna od nadaljnjih ugotovitev.

    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškapožariZadarpodtikanje požarov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Za boljši jutri

    Olimpija ujela sprinterja na italijanski pogon

    Nogometaš iz Sierre Leone Yayah Kallon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša.
    17. 8. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Mile Korun

    Mile Korun: Režiser je samo stric, medtem ko je dramatik prava mama

    Ob smrti Mileta Koruna poobjavljamo intervju, ki ga je z režiserjem pred desetimi leti za Sobotno prilogo naredila Patricija Maličev.
    Patricija Maličev 17. 8. 2026 | 16:21
    Preberite več
    Video
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kmetijstvo

    Jože Podgoršek: Škoda pri koruzi je ponekod kar 100-odstotna

    Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek o kritičnih razmerah v kmetijstvu zaradi suše.
    Borut Tavčar 17. 8. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Neodgovorno

    Italijani ob Soči kljub suši kurili in še izobesili svastiko

    Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek.
    17. 8. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Namesto na lastne občutke se raje zanesite na podatke v podnebniku

    Nova spletna stran omogoča primerjavo temperatur v slovenskih krajih s podatki, ki segajo vse do leta 1950. Soustvarjajo jo prostovoljci.
    Maja Prijatelj Videmšek 17. 8. 2026 | 16:06
    Preberite več
    Video
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kmetijstvo

    Jože Podgoršek: Škoda pri koruzi je ponekod kar 100-odstotna

    Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek o kritičnih razmerah v kmetijstvu zaradi suše.
    Borut Tavčar 17. 8. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Neodgovorno

    Italijani ob Soči kljub suši kurili in še izobesili svastiko

    Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek.
    17. 8. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Namesto na lastne občutke se raje zanesite na podatke v podnebniku

    Nova spletna stran omogoča primerjavo temperatur v slovenskih krajih s podatki, ki segajo vse do leta 1950. Soustvarjajo jo prostovoljci.
    Maja Prijatelj Videmšek 17. 8. 2026 | 16:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo