Štirje mrtvi v prometni nesreči

Na cesti Poljane pri Mirni Peči-Novo mesto se je popoldne, nekaj po tretji uri, zgodila huda prometna nesreča . Po prvih ugotovitvah policije sta čelno trčili dve osebni vozili, v nesreči pa so umrle štiri osebe.Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so na kraju interventne službe, nekdanja hitra cesta med Trebnjem in Novim mestom je zaprta.Zaradi opravljanje ogleda kraja in ugotavljanja okoliščin tragičnega dogodka drugih podrobnosti o prometni nesreči policija javnosti zaenkrat ne more posredovati.