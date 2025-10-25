Stlačila sta ga v prtljažnik in surovo pretepla

V nadaljevanju preberite:

Dragan Komjenović in Goran Vasić s Škofij sta kriva, ker sta 21-letnika, ki sta ga sumila kraje mopeda, ugrabila ter z njim surovo obračunala. Sama sta očeta, a do mladeniča nista pokazala niti trohice milosti.

Zoper tretjega obtoženca, Koprčana Jana Malića, je tožilec Marko Škerjanc obtožni predlog umaknil, saj da se je utemeljeni sum glede protipravnega odvzema prostosti Leu Kocjančiču omajal.

Februarja 2020 so sinu obtoženega Vasića ukradli skuter. V času kraje se je okoli Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper smukal fant, ki je bil mladoletniku znan, zato je o kraji in imenu takoj obvestil očeta in očetovega prijatelja Komjenovića.

Slednji je poklical na pomoč Koprčana Davida Klemenca, temu je uspelo s pomočjo kontrolorja iz Luke Koper Adnana Zekovića izslediti domnevnega tatu; 13. februarja naj bi ga pod pretvezo zvabili pred stranski vhod koprskega trgovskega centra, kjer sta že čakala Vasić in Komjenović – tam se je zanj začel pekel.