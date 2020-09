Storilcu dan pred napadom izrekli prepoved približevanja

Žalec – Moški, star 46-let, je v soboto zjutraj z enim udarcem na tla spravil 44-letno partnerko, potem pa odšel v bližnje gospodarsko poslopje, kjer se je obesil.



Štiriinštiridesetletnica je hudo poškodovana, njeno življenje pa je še vedno ogroženo, je na današnji tiskovni konferenci razkril Milan Vogrinec, vodja celjskih kriminalistov.



Oškodovanka je že v petek prijavila nasilje v družini, a pogoji za privedbo k preiskovalnemu sodniku niso bili izpolnjeni, je še pojasnil Vogrinec. Tudi zdravstveno osebje je ocenilo, da pogoji za prisilno hospitalizacijo niso izpolnjeni.



Njenemu partnerju so izrekli prepoved približevanja, oškodovanka pa ni želela v varno hišo. Policisti so nadzirali bivališče, a med nadzorom osumljenega tam niso zaznali.

So ga že obravnavali in tudi ovadili

Osumljenca so v preteklosti, leta 2015, že obravnavali zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in ga tudi kazensko ovadili.



Raziskave kažejo, da je nasilje nad ženskami še vedno izjemno razširjen pojav. Na Policijski upravi Celje pravijo, da imajo do vseh vrst nasilja, še posebej do nasilja v družini, ničelno toleranco.



Več informacij glede zadnjega dogodka zaradi varovanja družine na PU Celje niso izdali. Preiskava dogodka še poteka, prav tako ni znano, kaj je bil motiv za dejanje.