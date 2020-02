Storilec uboja na Polzeli danes pred preiskovalnega sodnika, grozi mu do 15 let zapora

Preberite tudi:

Slovenec avstrijskim policistom priznal krvavo dejanje

Avstrijski policisti storilca predali slovenskim

Celjski policisti so na tiskovni konferenci predstavili podrobnosti preiskave sobotnega uboja na Polzeli , katerega žrtev je bil 69-letni moški.Kot je sporočilas Policijske uprave Celje, je 43-letni storilec pri uboju uporabil sekiro. O dogodku so jih obvestili ob 13.10. Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je osumljeni zjutraj s prijateljem prišel domov na Polzelo, kjer so spravljali drva.Osumljeni je, kot so zapisali na policiji, najprej odšel od doma, nato se je vrnil in tudi sam pomagal pri sečnji. Med kosilom je nagovoril soseda, da so šli skupaj na vrt pred hišo. Sledil je spor. Mati osumljenega je poskušala sina umiriti, a jo je silovito odrinil, da je padla in si zlomila roko. Osumljeni je nato s sekiro večkrat močno udaril 69-letnika po glavi, zaradi česar je ta na kraju podlegel. Po dejanju se je osumljeni z osebnim vozilom odpeljal v smeri proti Velenju.Policiste in kriminaliste so ob 16.30 obvestili, da imajo avstrijski varnostni organi v Pliberku v postopku osebo, ki trdi, da je na območju Slovenije storila kaznivo dejanje uboja. Na podlagi medsebojnih sporazumov o čezmejnem policijskem sodelovanju in dejstvu, da je oseba nedovoljeno prečkala notranjo mejo, so avstrijski varnostni organi osumljenega v večernih urah predali.Policisti zbiranje obvestil in dokazov nadaljujejo, osumljenca bodo danes s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora, za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe pa od šest mesecev do pet let.