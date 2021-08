Streljal in napadel policiste

Vroče je v bilo v sredo v središču glavnega mesta, kjer je moški grozil s pištolo in z njo streljal, nato pa še napadel policiste. A ti so ga obvladali in prijeli.



»Nekaj po 18. uri smo bili obveščeni o dogodku na Trubarjevi ulici, kjer je 37-letni osumljenec pretepel oškodovanca in grozil s plinsko pištolo. Po do zdaj zbranih obvestilih se je oškodovanec vmešal v spor med osumljencem in dekletom, s katerim je bil 37-letnik v družbi. V dogodku je oškodovanca lažje telesno poškodoval, prav tako je zagrozil s plinsko pištolo ter z njo streljal v zrak,« je dogajanje opisal Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.



Kmalu po dejanju so policisti moškega prijeli v bližini dogodka in mu odvzeli prostost. A ni šlo gladko. »Med postopkom se je upiral, udaril enega od njih in jim grozil. Pri njem je bila najdena in zasežena plinska pištola. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi,« je še povedal Tomaževic. Z vročekrvnežem se bo pogovoril preiskovalni sodnik, ki bo odločil o njegovi nadaljnji usodi.



Dogajalo pa se je tudi v Mariboru, kjer so imeli policisti včeraj ponoči opravka z mlajšim moškim, ki ni in ni hotel odnehati. »Ob 3.24 so bili policisti zaprošeni za intervencijo na Gosposvetski cesti v Mariboru, kjer je mlajši moški z vpitjem motil nočni mir in počitek drugih stanovalcev. Ugotovili so, da je prišel pozno domov, zato ga partnerica ni spustila v stanovanje. Pojasnili so mu, da moti druge pri nočnem počitku, ga pomirili in mu izrekli opozorilo,« je povedal Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.



Očitno pa opozorilo ni zaleglo, saj je vpitje pred blokom nadaljeval, zato so policisti ob 4.17 ponovno intervenirali. Tokrat so mu izdali plačilni nalog. Vendar tudi to ni zaleglo. Partnerica ga je nato le spustila v stanovanje, tam pa se je z njo sprl, nadaljeval vpitje, brcal v vrata v stanovanju in na tla metal različne predmete. Upošteval ni niti policistov, ki so intervenirali še tretjič in mu ukazali, naj se pomiri. Pridržali so ga. Tudi za te kršitve bo prejel plačilni nalog.

