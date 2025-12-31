Streljal je zaradi flirtanja na facebooku

Dobra tri leta po umoru 22-letnega Sabostjana Kovačiča - Bestjana zadeva še vedno ni dobila dokončnega sodnega epiloga. Glavni akter, 28-letni Mirko Pilinger - Miki iz Žabjaka, že prestaja 30-letno zaporno kazen, prvostopenjski sodbi so pritrdili tako višji kot vrhovni sodniki, ni pa še epiloga za Dejana Novaka, ki ga je obtožba bremenila pomoči pri umoru in pri poskusu uboja. Pilinger je bil namreč obsojen ne le za umor, temveč tudi za poskus uboja Demirja Brezarja, Novak pa naj bi mu pri tem pomagal.

Pilinger je 3. septembra 2022 pri romskem naselju Žabjak okoli 22. ure z avtomatsko puško streljal v vozilo seat alhambra, pri čemer je Kovačiča z najmanj enim direktnim strelom v glavo ubil, Brezarja pa z najmanj enim strelom skozi vetrobransko steklo zadel v obraz in ga hudo poškodoval. Novak je pomagal tako, da je s svojim vozilom, audijem A6, v katerem so v zasedi kakšne pol ure s prižganim motorjem čakali na parkirišču, zapeljal za seatom. Ko je seat pripeljal mimo, ga je Novak prehitel in pred njim močno zavrl, tako da je avto, ki ga je vozila Alma Pljaskovič, trčil v zadnji desni del audija in obstal. Ko je blokiral avto, je omogočil Pilingerju, da je oborožen izstopil iz vozila in streljal.