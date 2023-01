Streljal, ker je bil ranjen njegov ponos

V nadaljevanju preberite:

Branku Krklecu s Škofije v občini Šmarje pri Jelšah grozi 30 let zapora. Tožilstvo mu očita umor 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letne Nataše Zadravec Klement, ki sta bila pomočnika sodnega izvršitelja. Na celjskem okrožnem sodišču sta včeraj svoji mnenji razložila izvedenca klinične psihologije in psihiatrije. Oba sta ugotavljala podobno: da ima Krklec narcistično osebnostno motnjo, pomanjkanje empatije in lahko reagira impulzivno.