Grožnje z nožema plačal z življenjem

Intervencija na Fužinah: Nadaljno preiskavo vodi specializirano državno tožilstvo. Umrli pred dvema letoma grozil na Bavarskem dvoru.

Dan po intervenciji na Fužinah, v kateri so policisti uporabili strelno orožje in do smrti ustrelili 25-letnega državljana Slovenije, so z ministrstva za notranje zadeve sporočili, da bodo vse okoliščine temeljito preverili, drugih informacij pa da ne morejo dati, ker postopki še potekajo. Kot so navedli, je moški napadel policiste z nožema in ni upošteval njihovih večkratnih ukazov, naj preneha, temveč je napade nadaljeval in ogrožal njihovo življenje, zato so uporabili strelno orožje. Notranje ministrstvo je napovedalo temeljito preveritev vseh okoliščin. Drugih poškodovanih ob streljanju ni bilo. Napad pred dvema letoma v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Ogleda kraja sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka, zadevo je vzelo pod drobnogled specializirano ...