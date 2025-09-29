V novomeškem romskem naselju streljanje, poškodovanih ni bilo

V romskem naselju Poganci v Novem mestu se je v soboto zvečer zgodilo streljanje, v katerem pa po podatkih policije ni bilo poškodovanih. Policija je na tleh v naselju našla devet tulcev nabojev neznanega kalibra, strelca pa še išče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policiste so o streljanju okoli 20.30 obvestili krajani. V naselje je bilo napotenih več patrulj, ki so pred vstopom v naselje tudi same slišale streljanje, ko so prišle na kraj, pa se je streljanje umirilo. Pri pregledu so na tleh opazili devet tulcev nabojev neznanega kalibra, strelca pa še iščejo.

Po zaključeni preiskavi bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do pet let, so sporočili.