Streljanje v naselju Brezje, v Dobruški vasi zasegli tri plinske pištole

Dolenjski policisti so morali v ponedeljek posredovati v novomeškem naselju Brezje in v Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, ki je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje, v Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V Brezje so policisti odšli, potem ko so bili nekaj pred 18.30 obveščeni o streljanju. Na kraju so identificirali osebo, ki je streljala, in ji zasegli plašilno pištolo, dva nabojnika in sedem nabojev. Proti storilcu prekrška sledi hitri postopek z izdajo odločbe.

V Dobruško vas pa so policisti odhiteli nekaj po 11. uri, ko so bili obveščeni o grožnjah. Pri osumljencu so opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli tri plinske pištole in 35 nabojev. Proti storilcu so podali kazensko ovadbo, za zaseženo orožje pa bo sledil postopek o prekršku po zakonu o orožju.