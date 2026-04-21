Šuštarjevima grozi trajna privedba na sodišče

V podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja naj bi vladale suženjske razmere.

Na Okrožno sodišče v Kopru sta včeraj vendarle prišla sin in žena nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja – Tim in Rozana Šuštar. Nekdanji politik, ki je bil tudi sam dvakrat pravnomočno obsojen zaradi korupcije, z ženo prek družbe Delmar obvladuje družbo Marinblu, ki ima v kazenskem postopku prav tako status obtožene. Njena direktorica je Rozana Šuštar. Obtoženi naj bi izkoriščali delavce v obratih za predelavo rib. Sodišče ima težave pri vročanju sodne pošte obdolžencem. Tretji poskus predobravnavnega naroka bo 11. junija. Šuštarjevo v kazenskem postopku zagovarja odvetnik Bogomir Horvat, Tima Šuštarja odvetnica Nina Spremo, medtem ko družba Marinblu nima zagovornika – prejšnji naj bi bil v konfliktu interesov. Sodišče je zato v ponedeljek določilo ...