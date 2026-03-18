Specialnega povratnika oprostili kar 18 očitkov tatvine, oškodovanci zgroženi

Enaintridesetletni Vojko Šarkezi, oče šestih otrok, se je pred dnevi bržkone razveselil sklepa okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, s katerim ga je to na podlagi Šutarjevega zakona opralo krivde kar 18 očitkov tatvine. Hkrati je sklep povzročil nemalo zgražanja med oškodovanci, saj ne le da jim škode ne bo nihče povrnil, temveč se tudi sprašujejo o učinkovitosti takšne kaznovalne politike. Gre namreč za specialnega povratnika, ki ga nobena kazen ne izuči.

Ko smo pred letom poročali o Šarkeziju, se je na sodišče javil iz našega največjega zapora, Doba. Že takrat je imel gosto popisan kazenski list, kar na štirih straneh so bili našteti vsi njegovi grehi. Takrat se je zagovarjal zaradi očitkov o vlomu v novomeško kitajsko restavracijo Zmajevo mesto, v Mariboru pa naj bi iz trgovine Big Bang ukradel deset mobilnih telefonov iphone. V Novem mestu naj bi, ko so njegovega kolega ustavili policisti in ugotovili, da je v avtomobilu s tiralico iskani Šarkezi, sedel na voznikov sedež in sunkovito speljal, pri tem pa poškodoval oba policista. Sojenje v tem primeru še ni končano