Svaka ustrelil v srce in pobegnil čez mejo

»Obžalujem dejanje,« je bil včeraj na novomeškem sodišču kratek Borislav Bojanić iz Bojancev pri Vinici. Čeprav je bilo predvideno njegovo zaslišanje, na prvo obravnavo pa je bilo vabljenih tudi nekaj prič, sta tožilka Nada Črnugelj in Bojanićev zagovornik Igor Smolej povedala, da so pred tednom dni sklenili sporazum o priznanju krivde, in s tem tudi seznanila sodišče. Tako so priče že pred sojenjem dobile obvestilo o preklicu vabila, petčlanski senat pa je zdaj le izpeljal postopek sprejetja priznanja krivde in izrekel dogovorjeno kazen. Ta, kot je v obrazložitvi sodbe dejala predsednica senata sodnica Alenka Kobe, v okviru zakonskih določil in po mnenju senata ustreza vsem okoliščinam. Zgodilo se je 31. januarja okoli 21. ure v Bojancih v občini Črnomelj. Po streljanju obtoženi ...