Švicar, ki je razkosal ženo in jo mlel v industrijskem mešalniku, uradno obtožen

Triinštiridesetletni Thomas (njegovo resnično ime je zaščiteno po švicarskih zakonih o zasebnosti) je obtožen brutalnega umora svoje 38-letne žene Kristine Joksimović, nekdanje finalistke izbora za miss Švice. Tožilstvo ga obtožuje, da jo je najprej zadavil, razkosal, ji odstranil maternico, odsekal glavo in dele telesa zmlel v industrijskem mešalniku. Njeno iznakaženo truplo so 13. februarja lani našli v njunem domu v Binningenu blizu Basla, po besedah ​​sosedov pa sta v hiši živela tudi njuna mala otroka, piše britanski Daily Mail. Javno tožilstvo kantona Basel-Landschaft je zdaj uradno končalo kazensko preiskavo, datum začetka sojenja pa še ni določen.

Grozljive podrobnosti obdukcije

Po sodnih dokumentih, ki so jih mediji pridobili septembra lani, je Thomas (tedaj so pisali, da gre za premožnega švicarskega poslovneža Marca Riebna, lastnika svetovalnega podjetja) Kristinino truplo razkosal z žago, nožem in vrtnimi škarjami. Obdukcija je ugotovila, da je bil vzrok smrti zadušitev, na vratu pa so našli »rdečkasta znamenja davljenja«. Na truplu so bili vidni tudi znaki poškodb, ki jih je utrpela pred smrtjo, vključno z urezninami na obrazu in številnimi modricami. Podroben pregled glave je razkril rane, ki kažejo, da ji je morilec izpulil več las, piše britanski Independent.

Kristina je leta 2007 sodelovala na izboru za miss Švice. FOTO: Kristina Joksimović/Instagram

Obdukcijsko poročilo je tudi razkrilo, da ji je Thomas odstranil maternico. Domnevajo, da je nato nekatere dele telesa vrgel v visokozmogljiv industrijski mešalnik, druge pa poskušal raztopiti v kemični raztopini. Preiskovalci so odkrili, da je med razkosavanjem trupla matere svojih otrok na mobilnem telefonu gledal videoposnetke na youtubu.

Kristinine posmrtne ostanke je našel njen oče, ki je prišel preverit, kaj se dogaja, potem ko so ga iz vrtca poklicali, da Kristina ni prišla po hčerki. Med pregledovanjem hiše je v pralnici opazil svetle lase, ki so štrleli iz črne vreče za smeti, je za Daily Mail povedal družinski prijatelj.

Obramba obtoženca

Thomas je sprva trdil, da je »ženo našel mrtvo« ob stopnicah, a je pozneje spremenil izpoved in priznal, da jo je zadavil v samoobrambi, potem ko ga je »nenadoma napadla z nožem«. Med opisovanjem dogodkov usodnega dne v lanskem februarju je menda dejal, da sta se pred napadom »pozitivno« pogovarjala.

Kristina je leta 2007 sodelovala na izboru za miss Švice, pozneje pa je ustanovila lastno podjetje za treniranje manekenk. FOTO: Kristina Joksimović/Instagram

Sodišče je njegove trditve zavrnilo in opozorilo, da obdukcijsko poročilo očitno nasprotuje zgodbi o samoobrambi, poroča švicarski portal 20 Minuten. »Njegov načrtovani in sistematični pristop pri večurnem razkosavanju in poskusu odstranjevanja telesa z uporabo posebnega orodja in kemikalij ter pri uničevanju in manipuliranju sledi nasprotuje trditvi o panični reakciji,« trdi tožilstvo.

»Znaki namernega pohabljanja ali ritualizirane degradacije telesa kažejo tudi na to, da je imel Thomas morda duševno motnjo,« piše v sodnih dokumentih. Medicinski strokovnjaki so sklenili, da je bil cilj njegovih dejanj znebiti se ženinega telesa.

Nameravala ga je zapustiti

Vir blizu Kristine Joksimović je lani razkril, da je bil možen motiv za umor njen načrt, da zapusti moža. »Želela se je ločiti, a se ga je bala,« je vir povedal za 20 Minuten. Partner ene od njenih prijateljic pa je za švicarski časnik Blick povedal, da je bila zveza »že mesece v krizi«, in dodal, da je policija pred tem menda že posredovala v njunem domu zaradi prijav fizičnega nasilja. Zločin se je zgodil le nekaj tednov zatem, ko je Kristina na družbenih omrežjih objavila fotografije z idiličnega »romantičnega pobega« ob Luzernskem jezeru.

Zločin se je zgodil le nekaj tednov zatem, ko je Kristina na družbenih omrežjih objavila fotografije z idiličnega »romantičnega pobega« ob Luzernskem jezeru. FOTO: Kristina Joksimović/Instagram

Kristina je bila lepotna kraljica srbskega rodu, rojena v švicarskem Binningenu. Osvojila je naziv miss severozahodne Švice in bila finalistka izbora za miss Švice leta 2007. Pozneje je ustanovila lastno podjetje kot trenerka za manekenke. S Thomasom se je poročila leta 2017, živela pa sta v razkošni hiši v bogatem predelu Basla, je poročal 20 Minuten.