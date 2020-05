Aleksander Grčman Košir. FOTO: PU Ljubljana

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke takoj

sporočijo na najbližjo policijsko postajo, in sicer policijsko postajo Logatec na

(01) 750 80 20, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

S policije uprave Ljubljana so sporočili, da svojci pogrešajo trinajstletnegaiz Logatca. Mladoletnika so nazadnje videli danes dopoldan na območju Logatca.Pogrešani najstnik je visok približno 150 centimetrov, suhe postave, ima kratke rjave lase in rjave oči. Oblečen je v športna oblačila temnejše barve in zeleno majico s kratkimi rokavi, obute pa ima temne športne copate. Pri sebi bi lahko imel tudi nahrbtnik z grbom nogometnega kluba Real Madrid, so zapisali na policiji.