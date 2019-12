Svojci pogrešajo 15-letno Suvado 

Policisti Policijske postaje (PP) Ribnica so bili obveščeni, da svojci pogrešajo petnajstletno Suvado Veselić iz Otavic. Pogrešana je od doma odšla 4. decembra 2019. Visoka je okoli 160 centimetrov, temnih oči in do ramen segajočih temnih las. Nazadnje je bila oblečena v belo bundo in modre kavbojke, obute je imela bele športne čevlje. Suvado so nazadnje videli na območju Ribnice.



Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na PP Ribnica na 01/ 837 21 10. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.