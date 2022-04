Svojci pogrešajo 16-letno Katarina Juhart

Ponoči je odšla neznano kam Katarina Juhart, stara 16 let, iz kraja Plintovec v Zgornji Kungoti.

Je srednje postave, visoka je okoli 165 cm, ima okoli 70 kg, rjave oči in ravne dolge rjave lase. V času odhoda je bila oblečena v črno bundo in sivo športno trenerko, obuta je bila v črne All star superge.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej karkoli vedelit, naprošajo, da pokličejo policijo na tel.št. 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.