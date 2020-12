Svojci pogrešajo 17-letno Klaudijo Dolamič

Klaudija Dolamič. FOTO: PU Murska Sobota

Svojci pogrešajo 17-letnos stalnim prebivališčem v Drakovcih v Ljutomeru, so sporočili z murskosoboške policije uprave.Pogrešano mladoletnico so nazadnje videli 9. decembra na naslovu bivanja. Visoka je približno 160 centimetrov, suhe postave in ima rjave dolge lase.Policija prosi vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.