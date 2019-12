Svojci pogrešajo Katarino in Kajo Ostrš ter Ireneja Laha

Policisti Policijske postaje Maribor II obravnavajo pogrešanje treh oseb, ki so bile nazadnje videne skupaj 30. novembra v jutranjih urah. Pogrešani so mladoletna Katarina Ostrš (16 let), Kaja Ostrš (20 let) in Irenej Lah (18 let). Nazadnje so jih videli na Strossmayerjevi ulici v Mariboru, bili so v družbi osebe, ki je vozila avtomobil alfa romeo črne barve, starejši model, s kranjsko registrsko tablico.



Policisti prosijo vse, ki bi pogrešane opazili ali o njih karkoli vedo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.