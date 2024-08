Svojci pogrešajo mladoletnega Maksa Križičnika

S celjske policijske uprave so sporočili, da so bili sinoči obveščeni o pogrešanju mladoletnega Maksa Križičnika z območja Novega mesta, trenutno biva na območju Celja.

Maks je visok okoli 160 centimetrov, je vitke postave in ima kratke črne lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v kratke črne hlače iz džinsa, belo majico s črnimi napisi in obut v črne natikače znamke Nike, z belim napisom.

FOTO: PU Celje

Policija naproša vse, ki so ga morda videli, da podatke sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03/54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.