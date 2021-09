Svojci pogrešajo mladoletnico iz Škofje Loke

Iz policijske uprave Kranj so sporočili, da je pogrešana mladoletna Brino Sedovšek iz Škofje Loke. Od doma je odšla v soboto, 18. septembra. Danes dopoldan se je nahajala na območju centra Ljubljane, s sporočili.



Policija prosi za pomoč in informacije o pogrešani osebi. Sedovškova je visoka okoli 160 cm, ima temne lase in paž pričesko. Uporablja korekcijska očala s temnimi okvirji. Od doma je odšla oblečena v črno.



