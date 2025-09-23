Svojci pogrešajo štirinajstletno Hajdi

Svojci pogrešajo 14-letno Hajdi Mlakar iz Brezja pri Novem mestu, so popoldan sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Pogrešana Hajdi Mlakar. Foto Policijska Uprava Novo Mesto.

Pogrešana je bila nazadnje opažena zjutraj, ko je v osnovno šolo pripeljala mlajšega brata, sama se pouka ni udeležila, ampak odšla nezano kam.

Dekle je vitke postave, visoko okoli 150 cm, in daljših las. Najverjetneje je oblečeno v jeans hlače modre barve in v jopico.

»Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane, vendar jo do tega trenutka še niso našli. Prosimo vse, ki bi ga videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080–1200,« so še zapisali.