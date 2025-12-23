Svojci pokojnih deklet še danes brez odškodnine

Mineva 20 let od tragedije, v kateri so umrla tri dekleta – Lokal zdaj kot Club Seven obratuje ob petkih in sobotah.

»Petkov party mix. Hiti 80's ... 90's ... 00's ... 10's ... 20's. Ex-yugo ... Fiesta latina ... vida loca ... top of pop.« S tem oglasom na svoji facebook strani obiskovalce vsak decembrski konec tedna po 19. uri na svoje plesišče vabi Club Seven v Spodnjih Pirničah. »Direkt pod Šmarno goro,« še piše v oglasu za klub, pred katerim se je 23. decembra 2005 zgodila tragedija. Takrat je malo pred 22. uro množica mladih pred vhodom v tedanji Klub Lipa poteptala, pohodila in zadušila tri mladoletna dekleta. »Ves teden so po spletu in drugih medijih reklamirali petkov predbožični party, kot so ga poimenovali, za katerega naj do 22. ure ne bi bilo vstopnine, tisti, ki so bili na ta dan rojeni, pa naj bi imeli zastonj plato piva. Malo od tega se je potem tudi uresničilo. Že ob 21. uri so zaprli ...