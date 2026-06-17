V Mariboru v stanovanju našli mrtva žensko in moškega

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Več informacij bodo posredovali kasneje.

FOTO: Vesna Lovrec/Večer

Kot poroča Maribor24, je na kraju dogodka več policijskih avtomobilov, tam so tudi forenziki in kriminalisti, ki preiskujejo, kaj se je zgodilo. Kot navaja 24ur.com, so trupli našli v stanovanju na Taboru na Jezdarski 8 v Mariboru. Tam je par, moški in ženska, domnevno živel. Kot navajajo Slovenske novice, naj bi šlo za starejši par.

FOTO: Mediaspeed

Po podatkih Maribor24 se je večja gasilska in policijska intervencija začela okoli devete ure na Jezdarski ulici 8 v Mariboru. Gasilci so po poročanju Maribor24 policistom pomagali odpreti stanovanje.

Maribor FOTO: Mediaspeed

Boštjan Velički z mariborske policijske uprave je za Večer potrdil, da je govor o moškem in ženski. Dejal je, da še ugotavljajo, v kakšnih okoliščinah sta osebi umrli in ali je katera od oseb umrla nasilne smrti.