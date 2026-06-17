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    Črna kronika

    V Mariboru v stanovanju našli mrtva žensko in moškega

    Trupli so našli na Jezdarski ulici 8. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo ter še vedno ugotavljajo okoliščine smrti.
    FOTO: Mediaspeed
    Galerija
    FOTO: Mediaspeed
    R. I.
    17. 6. 2026 | 11:07
    17. 6. 2026 | 12:56
    1:39
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    Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Več informacij bodo posredovali kasneje.

    FOTO: Vesna Lovrec/Večer
    FOTO: Vesna Lovrec/Večer

    Kot poroča Maribor24, je na kraju dogodka več policijskih avtomobilov, tam so tudi forenziki in kriminalisti, ki preiskujejo, kaj se je zgodilo. Kot navaja 24ur.com, so trupli našli v stanovanju na Taboru na Jezdarski 8 v Mariboru. Tam je par, moški in ženska, domnevno živel. Kot navajajo Slovenske novice, naj bi šlo za starejši par. 

    FOTO: Mediaspeed
    FOTO: Mediaspeed

    Po podatkih Maribor24 se je večja gasilska in policijska intervencija začela okoli devete ure na Jezdarski ulici 8 v Mariboru. Gasilci so po poročanju Maribor24 policistom pomagali odpreti stanovanje.

    Maribor FOTO: Mediaspeed
    Maribor FOTO: Mediaspeed

    Boštjan Velički z mariborske policijske uprave je za Večer potrdil, da je govor o moškem in ženski. Dejal je, da še ugotavljajo, v kakšnih okoliščinah sta osebi umrli in ali je katera od oseb umrla nasilne smrti.

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