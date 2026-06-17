V Mariboru v stanovanju našli mrtva žensko in moškega

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Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Več informacij bodo posredovali kasneje.
Kot poroča Maribor24, je na kraju dogodka več policijskih avtomobilov, tam so tudi forenziki in kriminalisti, ki preiskujejo, kaj se je zgodilo. Kot navaja 24ur.com, so trupli našli v stanovanju na Taboru na Jezdarski 8 v Mariboru. Tam je par, moški in ženska, domnevno živel. Kot navajajo Slovenske novice, naj bi šlo za starejši par.
Po podatkih Maribor24 se je večja gasilska in policijska intervencija začela okoli devete ure na Jezdarski ulici 8 v Mariboru. Gasilci so po poročanju Maribor24 policistom pomagali odpreti stanovanje.
Boštjan Velički z mariborske policijske uprave je za Večer potrdil, da je govor o moškem in ženski. Dejal je, da še ugotavljajo, v kakšnih okoliščinah sta osebi umrli in ali je katera od oseb umrla nasilne smrti.
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