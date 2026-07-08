Tako brezbrižne udeleženke nesreče še ni videl

Policist je pričal proti povzročiteljici nesreče, zaradi katere so morali 21-letniku amputirati nogo.

Še dobro se ni začel dan 28. januarja 2017, že se je na črnuški obvoznici v Ljubljani zgodila nesreča, ki je Maticu K. za vedno spremenila življenje. Povzročila jo je voznica, ki je zaradi tega sedla na zatožno klop. Tožilstvo je proti njej napisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje. Tistega dne, bilo je okoli polnoči, je po prepričanju tožilstva Ana Marija Suhoveršnik s peugeotom vozila z Brnčičeve proti krožišču Tomačevo. V krvi je imela 1,16 promila alkohola, zaradi česar, tako tožilstvo, ni bila sposobna varne vožnje. Na smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma je vozila po levem, prehitevalnem pasu. Pri tem hitrosti vožnje ni prilagodila stanju vozišča, vidljivosti, prometnim razmeram ter svojim vozniškim sposobnostim. Obstal zaradi okvare Zato tudi ni ustavila ...